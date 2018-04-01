У глухому селі на Запоріжжі гинуть діти-сироти

Те, що відбувається в дитячому будинку для дітей-інвалідів с. Калинівка (Запорізька область) просто неприпустимо в цивілізованому суспільстві. Загибель дітей-сиріт у глухому селі, при практично повній відсутності медичного догляду - хіба можна повірити, що це можливо в 21 столітті?

На жаль, ситуація в Калинівці (150 км. від Запоріжжя), не дивлячись на деякі поліпшення, як і раніше страшна. Перерахую лише деякі факти, а читачі хай роблять висновки самі.

На 156 важко хворих дітей і молодих людей (практично всі вони - сироти) є один лікар, який приїжджає з райцентру смт Чернігівка раз на тиждень на 2 години. За цей час надати навіть елементарну медичну допомогу немає можливості. Діагнози у дітей - найважчі: вроджені вади розвитку, ДЦП, гідроцефалія, глибока розумова відсталість, відсутність кінцівок, спинно-мозкова грижа, множинні переломи кінцівок, природжена сліпота, ВІЛ-інфекція, синдром Дауна і т.д. 50 вихованців дитбудинку знаходяться в корпусі для «лежачих» діток, і практично весь час перебувають у ліжку.

Більшість дітей практично не обстежена з моменту прибуття в дитбудинок. Аналізи крові роблять не більше 1 разу на рік, і далеко не всім дітям (лаборанта в дитбудинку немає, а наїжджий лаборант може відвезти лише 20 пробірок). Наприклад, в дитбудинку є дитина ймовірно з пухлиною черевної порожнини (за розміром як половина футбольного м`яча). Точний діагноз до цих пір не встановлено, протипухлинне лікування не робиться.

Близько 10-12 дітей мають явні ознаки гіпотрофії (виснаження), а деякі - кахексії (крайній ступінь виснаження, що спостерігається, наприклад, на завершальній стадії онкозахворювань). Причиною виснаження, судячи з усього, є не відсутність харчування, а невідповідний режим і раціон харчування, занедбаність основного захворювання.

Лежачі діти не бувають на вулиці РОКАМИ (!!!), а повзаючі гуляють на свіжому повітрі лише в теплу пору року. Багато діток цілими днями лежать, дивлячись у білу стелю палати.

Реабілітаційні заходи відсутні (у штаті немає масажиста, інструктора ЛФК, реабілітолога).

Гігієнічний режим дотримується погано - приміщення не провітрюються місяцями (!!!), кварцювання не проводиться взагалі (!!!), двох памперсів на день для дитини недостатньо!

При загибелі дитини в Калинівці комісія з розслідування причин смерті не створюється. В інтернаті вмирало 10-15 дітей на рік. Минулого року померло 1 дитина, в цьому (за 1.5 місяця) - вже двоє дітей. За нашими припущеннями (що має вагомі підстави), однією з основних причин загибелі обох діток, хворих на гідроцефалію, була низька температура в палатах унаслідок аварії в котельній.

Померлих дітей зазвичай ховають у траншеях на дитячому кладовищі, що знаходиться за кілометр від інтернату. При цьому могила оформляється дерев`яною паличкою з табличкою. Через півроку розібрати напис на табличці вже неможливо. Більшість старих могил (всього їх близько 400, з 1950-х рр.) є лише ледве помітні горбики. На нашу думку, поховання дітей таким чином неприпустимо в цивілізованій країні.

Писати про все це не хотілося, але подія в Калинівці два дні тому змусила мене поділитися пережитим з відвідувачами сайту.

Випадково, перед від`їздом з дитбудинку, проходячи по коридору, я почув дитячий крик із однієї з палат. Заглянувши туди, я побачив нянь, що міняли памперс малюкові. Ця дитина мене просто вразила. Хлопчикові Андрійкові майже п`ять років, а важить він 6,900 г. За півтора місяці перебування в Калинівці його вага знизилася на 1500 г. Андрійко прибув у Калинівку з будинку дитини «Сонечко», де медичний догляд набагато кращий. На малюка боляче було дивитися - шкіра і кості - повне виснаження і зневоднення організму (кахексія). Природно, кожен дотик нянь заподіював йому нестерпний біль.

Няні пояснили, що Арійка вже близько тижня не вдається ні нагодувати, ні напоїти - після кожного годування - блювота. Годують його манною кашею з пляшки. Що робити з Андрійком без няньки просто не знали. Про те, щоб викликати швидку, лікаря, який би міг призначити підтримуючу інфузійну терапію (глюкоза) і призначити правильне харчування, чомусь ніхто не подумав.

На щастя, якраз цього дня очікувався приїзд лікаря з району. Лікар оглянув Андрійка, констатував крайній ступінь кахексії (виснаження) і все-таки зважився на госпіталізацію хлопчика. Кахексія, окрім Андрійка, була діагностована ще у 2-3 вихованців - але в лікарню повезли лише Андрійка.

І ось минуло два дні, Андрійко одержує інфузійну терапію в районній лікарні смт. Чернігівка, завдяки нашим спонсорам ми купили для нього молочнокислий NAN і суміш Nestogen. Суміші знадобляться і в майбутньому. Радіти поки зарано, але певні зрушення до кращого є - за три дні Андрій набрав у вазі 350 г, починає їсти суміш, блювоти практично немає.

Запорізький фонд «Щаслива дитина» робитиме все можливе, щоб у найкоротші терміни в Калинівці на повну ставку почали працювати педіатр і невропатолог. Для цього ми плануємо звернутися до губернатора і головного педіатра Запорізької області, а у разі відсутності реальних дій - привернути до цієї проблеми найширшу громадськість. У крайньому випадку організуємо збір коштів для додаткової оплати лікареві, який погодиться працювати в Калинівці. Орієнтовна сума доплати - 1.5-2 тис. гривень на місяць (в даний момент ми шукаємо спонсорів для доплати лікареві).

Ми також звертаємося до всіх людей, кому небайдужі долі цих покинутих дітей. Постійно необхідні засоби на закупівлю:

- сумішей для харчування фірми Nestle або аналогів (н-д, вельми дорога суміш Peptamen)

- памперси 3-7 розміру;

- закупівля колясок і спеціальних функціональних ліжок на колесах (для перевезення по приміщенню прикутих до ліжка дітей);

- закупівля кварцевих ламп (звичайних настінних за 150 грн. шт, і спеціальних, таких, що протягують через себе повітря (1500-2000 грн.));

- якісні електронні ваги, електронні термометри, тонометры (з манжетою для дитячої руки);

- якісні вітаміни;

- меблі для куточка реабілітолога-вихователя (2 комплекти - шафа, диван (дерматиновий або шкіряний), крісло, м`який килим 3*3, теплі килими в ігрові)

- розвиваючі іграшки і спорттовари (набори будівельні дерев`яні, міцні пружні м`ячики, сухий басейн)

- канцтовари (альбоми, папір, фломастери, олівці кольорові, пластилін);

- магнітоли, що читають диски MP3 і USB flash (для музичної терапії);

- спонсори на установку пластикових вікон і кондиціонерів в ігрові кімнати ( зараз діти проводять у ігровий цілий день, вікна там закупорені і не провітрюються);

- спортивний майданчик у дворі інтернату;

- можливо є люди, охочі якимсь чином ушляхетнити дитяче кладовище (встановити залізні хрести і таблички).

Перераховувати кошти можна на рахунок запорізького благодійного фонду «Щаслива дитина», або купувати необхідні речі самостійно і передавати в інтернат (заздалегідь обов`язково зв`яжіться з нами за телефоном +3 8 066 513 34 35 - Альберт).

Є можливість поїздки невеликої групи волонтерів (3-5 чоловік) в Калинівку на декілька днів - для покращення догляду за дітьми, допомоги при годуванні, прогулянки й ігор з вихованцями.

З усіх питань звертайтеся:

www.deti.zp.ua тел. +3 8 066 513 34 35 (Альберт)