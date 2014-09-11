У Житомирській області госпіталізовано чоловіка, якого у дворі вкусила гадюка

У Житомирській області в реанімацію госпіталізовано чоловіка, якого вкусила гадюка, коли він згрібав сіно у себе на подвір'ї.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, 10 вересня до рятувальників Олевська від медиків надійшло повідомлення про те, що 44-х річного мешканця села Замисловичі Олевського району госпіталізовано до Олевської районної лікарні з діагнозом "укус гадюки".

Як з'ясувалося, змія вкусила чоловіка за руку, коли той згрібав сіно у себе на подвір'ї. Потерпілий одразу ж викликав медиків, які доставили його вказаної лікарні. Наразі чоловік перебуває в реанімаційному відділенні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.