Львівщина: 35-річна жінка у тяжкому стані після отруєння грибами
13:29, 12 вересня 2014Новини регіонів
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Фото: УНІАН
На Львівщині 35-річна жінка у тяжкому стані госпіталізована в лікарню з діагнозом „отруєння грибами”.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 11 вересня до реанімаційного відділення Золочівської центральної районної лікарні, з діагнозом „отруєння грибами”, госпіталізовано 35-річну жительку села Стінка Золочівського району. Стан потерпілої – тяжкий.
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