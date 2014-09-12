Львівщина: 35-річна жінка у тяжкому стані після отруєння грибами

На Львівщині 35-річна жінка у тяжкому стані госпіталізована в лікарню з діагнозом „отруєння грибами”.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 11 вересня до реанімаційного відділення Золочівської центральної районної лікарні, з діагнозом „отруєння грибами”, госпіталізовано 35-річну жительку села Стінка Золочівського району. Стан потерпілої – тяжкий.