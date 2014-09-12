У метро Києва розміщують карти-схеми для незрячих

У вестибюлях шести пересадочних станцій Київського метрополітену з’явились рельєфнографічні карти-схеми метро, якими можуть скористатися пасажири з порушеннями зору та повністю незрячі.

Як повідомляє прес-служба КМДА, карти виготовлено відповідно до міжнародних стандартів доступності для людей з інвалідністю та з урахуванням принципів універсального дизайну.

Для розміщення перших шести карт було обрано вестибюлі станцій «Театральна», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Золоті ворота» і «Палац спорту», оскільки вони розташовані у центральній частині міста і мають великий пасажиропотік.

На станціях «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» (вхід з вулиці Хрещатик) схеми розміщено на стіні праворуч перед контрольно-пропускним пунктом. На станціях «Площа Льва Толстого» і «Театральна» – на стіні ліворуч одразу за контрольно-пропускним пунктом. На станції «Палац спорту» карта знаходиться на стіні ліворуч перед контрольно-пропускним пунктом. На станції «Золоті ворота» (вхід від Золотоворітського проїзду) карта розміщена на стіні ліворуч від входу до касового залу. Всі карти-схеми розміщені на рівні обличчя людини середнього зросту.

Контролери контрольно-пропускних пунктів проінструктовані і готові, у разі необхідності, зорієнтувати незрячого пасажира щодо розташування схеми. Вивчивши карту, незрячий пасажир має можливість попросити контролера про супровід до потяга.

Рельєфнографічні схеми метрополітену розроблені фахівцями та виготовлені на замовлення Всеукраїнської молодіжної громадської організації молоді з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії», у межах реалізації проекту «Інформаційна та інфраструктурна доступність, як головний чинник індивідуальної мобільності інвалідів по зору» за фінансового сприяння Фонду прав людей з інвалідністю та безкоштовно передані метрополітену.

Рельєфнографічні схеми покликані допомогти пасажирам з вадами зору скласти уяву про географічне розміщення районів міста, напрямки ліній метрополітену, розташування пересадочних вузлів і окремих станцій відносно Дніпра та інших об’єктів. Таким чином, незрячі люди матимуть змогу самостійно скласти оптимальний маршрут свого пересування, розрахувати його тривалість, а отже, зробити проїзд містом максимально комфортним та зручним.