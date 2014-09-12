Київ збирає кошти на доукомплектування «швидких» для зони АТО
Влада Києва закликає всіх небайдужих громадян долучитися до збору коштів на доукомплектування медичним обладнанням 10 «швидких» для зони АТО
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Михайла Радуцького.
Міська влада започатковує партнерство з волонтерською організацією «Міжнародний благодійний фонд «Хелп-Юкрейн». «Ми розпочинаємо співпрацю з фондом «Хелп-Юкрейн» щодо надання гуманітарної та благодійної допомоги учасникам антитерористичної операції. І наша перша робота полягає в доукомплектуванні 10 машин швидкої допомоги, які міська влада передасть у зону АТО», – пояснив Радуцький.
За його словами, планується, що автомобілі будуть укомплектовані дефібриляторами, апаратами штучної вентиляції легень, іммобілізаційними комплектами (пневматичні шини і корсети), пульсоксиметрами, електрокардіографами тощо.
Радуцький повідомив, що орієнтовна сума, необхідна для доукомплектування «швидких», близько 3 млн грн. «Тому київська влада звертається до всіх небайдужих киян, підприємців, великого бізнесу долучитися до збору коштів і допомогти бійцям, які захищають нашу Вітчизну», – закликав він.
Небайдужі кияни та підприємства можуть долучитися до збору коштів, звернувшись до волонтерської організації за телефонами: +380502351710, +380631005398, +380509491170. Всю необхідну інформацію щодо використання коштів і надання благодійної допомоги можна знайти на сайті «Хелп-Юкрейн» (http://help-ukraine.at.ua/index/volunteers_icf_help_ukraine_ua/0-106).