Київ збирає кошти на доукомплектування «швидких» для зони АТО

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Михайла Радуцького.

Міська влада започатковує партнерство з волонтерською організацією «Міжнародний благодійний фонд «Хелп-Юкрейн». «Ми розпочинаємо співпрацю з фондом «Хелп-Юкрейн» щодо надання гуманітарної та благодійної допомоги учасникам антитерористичної операції. І наша перша робота полягає в доукомплектуванні 10 машин швидкої допомоги, які міська влада передасть у зону АТО», – пояснив Радуцький.

За його словами, планується, що автомобілі будуть укомплектовані дефібриляторами, апаратами штучної вентиляції легень, іммобілізаційними комплектами (пневматичні шини і корсети), пульсоксиметрами, електрокардіографами тощо.

Радуцький повідомив, що орієнтовна сума, необхідна для доукомплектування «швидких», близько 3 млн грн. «Тому київська влада звертається до всіх небайдужих киян, підприємців, великого бізнесу долучитися до збору коштів і допомогти бійцям, які захищають нашу Вітчизну», – закликав він.

Небайдужі кияни та підприємства можуть долучитися до збору коштів, звернувшись до волонтерської організації за телефонами: +380502351710, +380631005398, +380509491170. Всю необхідну інформацію щодо використання коштів і надання благодійної допомоги можна знайти на сайті «Хелп-Юкрейн» (http://help-ukraine.at.ua/index/volunteers_icf_help_ukraine_ua/0-106).