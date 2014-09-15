На Львівщині молодий чоловік постраждав від укусу змії
11:20, 15 вересня 2014Новини регіонів
0
19-річного жителя Львова в лісі під час збору грибів у Сколівському районі в ногу вкусила змія
Фото: vitaest-s.ru
На Львівщині 19-річний львів’янин постраждав від укусу змії.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 13 вересня о 17.35 до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні було госпіталізовано 19-річного жителя Львова, якого в лісі під час збору грибів у Сколівському районі в ногу вкусила змія.
На Львівщині за період з 25 квітня до 14 вересня 2014 року обліковано 32 випадки госпіталізації мешканців області з діагнозом «укус змії». Випадків загибелі внаслідок укусу змії у 2014 році не зафіксовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter