На Львівщині молодий чоловік постраждав від укусу змії

На Львівщині 19-річний львів’янин постраждав від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 13 вересня о 17.35 до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні було госпіталізовано 19-річного жителя Львова, якого в лісі під час збору грибів у Сколівському районі в ногу вкусила змія.

На Львівщині за період з 25 квітня до 14 вересня 2014 року обліковано 32 випадки госпіталізації мешканців області з діагнозом «укус змії». Випадків загибелі внаслідок укусу змії у 2014 році не зафіксовано.