Дворічна дитина отруїлася грибами

На Львівщині з діагнозом „отруєння грибами” госпіталізовано дворічну дитину.

Як повідомили УНІАН у Сколівському райвідділі міліції, до правоохоронців надійшла інформація про те, що в реанімаційне відділення місцевої районної лікарні з діагнозом „отруєння грибами” потрапила дівчинка 2012 року народження, жителька села Ялинкувате Сколівського району.

Обставини отруєння малолітньої дитини грибами з‘ясовуються.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, з початку грибного сезону на Львівщині зафіксовано п’ять випадків отруєння грибами.