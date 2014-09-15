Дворічна дитина отруїлася грибами
12:02, 15 вересня 2014Новини регіонів
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В реанімаційне відділення місцевої районної лікарні з діагнозом „отруєння грибами” потрапила дівчинка 2012 року народження, жителька села Ялинкувате Сколівського району
Фото: УНІАН
На Львівщині з діагнозом „отруєння грибами” госпіталізовано дворічну дитину.
Як повідомили УНІАН у Сколівському райвідділі міліції, до правоохоронців надійшла інформація про те, що в реанімаційне відділення місцевої районної лікарні з діагнозом „отруєння грибами” потрапила дівчинка 2012 року народження, жителька села Ялинкувате Сколівського району.
Обставини отруєння малолітньої дитини грибами з‘ясовуються.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, з початку грибного сезону на Львівщині зафіксовано п’ять випадків отруєння грибами.
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