У Львові вручили нагороди лікарям, які повернулися із АТО

У Львові відбулась церемонія вручення бойових нагород та відзнак Міністерства оборони України офіцерам медичної служби та медичному персоналу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, які рятували життя українських військовослужбовців у зоні АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, участь у заході взяли т.в.о. голови ОДА Юрій Турянський, начальник Львівського гарнізону генерал-лейтенант Павло Ткачук, міністр культури України Євген Нищук, глава УГКЦ Святослав Шевчук, дружина прем’єр-міністра Арсенія Яценюка Терезія.

«Зараз перед нами військові лікарі, які дарували надію воякам на те, що, незважаючи на будь-які атаки, вони вціліють. Велика подяка також тим командирам, які не залишили своїх бійців на полі бою», – сказав глава УГКЦ.

Турянський відзначив високий професійний рівень та самовідданість львівських військовослужбовців і медиків.

«У нашому госпіталі лікується понад 180 поранених солдатів, бажаю їм швидшого одужання та повернення до своїх сімей», – сказав він.