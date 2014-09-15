В Миколаївській лікарні №1 відремонтували інфарктне відділення

Як повідомили у Миколаївській міській раді, відбулося відкриття відремонтованого відділення.

Ремонтні роботи обійшлися міському бюджету в 1,3 млн. грн.

Приміщення знаходилося в жалюгідному стані, тому проведені ремонтні роботи всередині приміщення та фасадної частини.

«Тепер блок в ідеальному стані. Крім цього, вентиляція паспортизована, вона може працювати і на підігрів, і на охолодження повітря. Це відділення оснащене в достатній кількості моніторами, дефібриляторами, проте нам необхідно оновити монітори, додати тут обладнання», - зазначив мер Миколаєва Юрій Гранатуров.

Також у кожній палаті встановлені джерела безперебійного живлення, що дуже важливо для стабільного функціонування обладнання. Для оновлення обладнання заплановано виділити ще близько 600 тис. грн.

За словами начальника управління охорони здоров'я Лариси Дергунової, хворих з гострою коронарною патологією спочатку доставляють саме в цей інфарктне відділення, де пацієнт проходить відповідну терапію, яка триває від чотирьох до шести днів, після його переводять у палату інтенсивної терапії, потім в кардіологічне відділення.

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Інфарктне відділення міської лікарні № 1 - єдине серед міських медзакладів Миколаєва.

Інфарктне відділення розраховане на 9 осіб.