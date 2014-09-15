У Кіровограді попрощалися із військовим-фельдшером, який загинув під Іловайськом

У Кіровограді попрощалися із військовим-фельдшером, який загинув під час проведення АТО під Іловайськом Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія прощання пройшла сьогодні на Театральній площі міста. Військовий-фельшер госпітального відділення медичної роти ВЧ ПП 2830 Федір Романов у мирному житті працював медиком швидкої.

30-річний військовий загинув 29 серпня.

Поховали загиблого на Рівненському кладовищі в Кіровограді.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Валерій Гелетей 14 вересня повідомив, що зараз відомо про 107 загиблих під Іловайськом українських військовослужбовців.