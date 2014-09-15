У Кіровограді попрощалися із військовим-фельдшером, який загинув під Іловайськом
16:08, 15 вересня 2014Новини регіонів
0
У Кіровограді попрощалися із військовим-фельдшером, який загинув під час проведення АТО під Іловайськом Донецької області.
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія прощання пройшла сьогодні на Театральній площі міста. Військовий-фельшер госпітального відділення медичної роти ВЧ ПП 2830 Федір Романов у мирному житті працював медиком швидкої.
30-річний військовий загинув 29 серпня.
Поховали загиблого на Рівненському кладовищі в Кіровограді.
Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Валерій Гелетей 14 вересня повідомив, що зараз відомо про 107 загиблих під Іловайськом українських військовослужбовців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter