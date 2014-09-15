У Вінниці будують клініку реабілітації для бійців із зони АТО

У Вінниці на території Військово-медичного центру Центрального регіону Військово-повітряних сил України розпочалось будівництво клініки реабілітації та відновлювального лікування для бійців, які повертаються із зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації, вже є домовленість між керівництвом ОДА та Вінницьким медичним клінічним центром Центрального регіону про забезпечення усім необхідним для будівництва.

«Під патронатом обласної державної адміністрації, на території госпіталю будується реабілітаційний центр, він буде використовуватись для тих бійців, які повертаються із зони АТО, психологічно і фізично виснажені й потребуватимуть реабілітації» - сказав перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.

Він зазначив, що двоповерхову клініку загальною площею близько 1000 кв. м планується побудувати, підвести опалення та накрити до кінця поточного року. Після цього будівельники розпочнуть внутрішньо-оздоблювальні роботи. Передбачено, що у даному лікувальному закладі санаторного типу розміститься 60 двомісних палат, тренажерні зали та зали відновлювальної терапії.

Начальник Військово-медичного центру Центрального регіону Військово-повітряних сил України Сергій Петрук зазначив, що реабілітація учасників антитерористичної операції досить довготривала. «Реабілітація може тривати роками, тож однією із основних функцій майбутньої клініки є реабілітаційне та відновлювальне лікування», - додав Петрук.

На сьогоднішній день благодійники вже надали 100 тис. шт. цегли та інших матеріалів на будівництво даної лікувальної установи.

Також благодійники продовжують закуповувати й дарувати медичному центру необхідне обладнання. 12 вересня військовий госпіталь отримав у подарунок нове хірургічне обладнання вартістю 50 тисяч доларів.

Наразі в госпіталі на лікуванні знаходиться 176 учасників АТО, з яких 78 мають вогнепальні поранення.