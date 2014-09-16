Черкащина: головлікаря дитячої лікарні затримали під час одержання хабара

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність головного лікаря однієї з дитячих лікарень регіону, яка підозрюється у вимаганні та отриманні 5 тис. грн неправомірної вигоди.

За даними правоохоронців, керівник медичного закладу налагодила корупційний механізм вимагання та одержання коштів від орендарів. Так, за 5 тис. грн головний лікар пообіцяла приватному підприємцю погодити договір оренди приміщення у будівлі дитячої лікарні.

У суботу, 13 вересня, у рамках розпочатого міліцією кримінального провадження, співробітники СБУ затримали її у робочому кабінеті під час одержання 5 тис. грн хабара.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно головного лікаря дитячої лікарні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України триває. Правопорушниці оголошено про підозру у вчинені злочину.