У Донецьку за добу загинуло 3 мирних жителів, 5 – дістали поранення

У Донецьку у понеділок, 15 вересня, загинуло троє мирних жителів, п'ятеро – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні також наголошується, що минула ніч з 15 на 16 вересня в місті пройшла відносно тихо, повідомлення про обстріл районів від жителів не надходили. Проте, за минулу добу зафіксовано випадки ведення бойових дій на території міста, а також пошкодження будівлі та інфраструктури у Куйбишевському районі зафіксовано на декількох вулицях, у Київському районі в Путилівському гаю - загоряння в ПТУ №67 внаслідок попадання снаряда, пожежні наряди не змогли потрапити до місця через бойові дії. Також у Петровському районі в житловий будинок по вул. Карнавальній №61 влучив снаряд з подальшим загорянням. Станом на 9.30, у місті напружена обстановка без активних бойових дій, повідомили в міськраді.