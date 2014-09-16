У медзакладах Харкова поставлені на облік більше 13 тис переселенців із зони АТО

У Харкові в медичних закладах перебувають на обліку більше 13 тис. вимушених переселенців із зони проведення антитерористичної операції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

За її даними, серед поставлених на облік у харківських лікарнях перебувають більше 5 тис. дітей, 691 вагітна жінка та 167 новонароджених.

Горбунова-Рубан додала, що до харківських шкіл прийнято 4,5 тис. дітей-переселенців із зони АТО, до дитячих садків - 1 тис. дошкільнят.

Вона наголосила, що на сьогоднішній день в місті вже оформлена соціальна допомога більше ніж 1,2 тис. переселенців.

Заступник міського голови зазначила, що місто щодня забезпечує переселенців і життєво необхідними медичними препаратами, у числі яких - інсулін, препарати для гемодіалізу та інші. «Поки ми щодня забезпечуємо переселенців з Донбасу необхідними медичними препаратами, але якщо найближчим часом держава не вирішить питання з компенсацією коштів на ці витрати, місто протримається ще місяць», - сказала Горбунова-Рубан.