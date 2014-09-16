Фонд Ахметова придбав дизельні електростанції для двох лікарень Донецька

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, закуплено дизельні електростанції закритого типу для Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні та Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства.

Наприкінці минулого тижня генератори були успішно доставлені і на сьогоднішній день проводяться роботи по їх підключення до електромережі в медустановах. В умовах нестабільної подачі електроенергії наявність таких дизельних електростанцій в лікарнях стає ключовим питанням забезпечення їх життєдіяльності.

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Як розповів Павло Лапін, представник напрямку «Гуманітарна допомога» в Штабі при фонді Ріната Ахметова, встановлені електростанції закритого типу створені для інтенсивної експлуатації і оснащені високоякісними генераторами. «Зношені та застарілі системи аварійного електропостачання у лікарнях вже не справляються з навантаженням. Потужності нових електростанцій вистачить для покриття всіх потреб лікувальних установ в електриці: для забезпечення реанімаційних, операційних, пологових залів та дитячих відділень. Навіть при жорстких умовах експлуатації в цих відділеннях буде електрика високої потужності. Загальна вартість генераторів склала більше мільйона гривень».

Крім того, Гуманітарний штаб закупив 350 літрів дизельного палива для електростанцій, які дадуть можливість у разі перебоїв в центральній мережі підтримувати життєзабезпечення реанімаційних, операційних, пологових залів та дитячих відділень вищевказаних установ протягом 10 годин.

Володимир Чайка, д. мед. н., генеральний директор Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства: «У нас була старенька електростанція, її використовували тільки для операційної. І все в бюджеті не було коштів. Адже у нас в Центрі 30 відділень. І в основному, це пацієнтки з патологіями. У рік нами проводиться близько 10 тисяч операцій, 5 тисяч пологів. Спасибі Фонду Ріната Ахметова, тепер ми зможемо ефективно працювати і в періоди відключення електроенергії. Для нас, для всього численного колективу Центру, отримання такої електростанції - велика подія. До речі, Фонд не відмовляє нам у придбанні ліків. Скоро Гуманітарний штаб при Фонд закупить для Центру дорогі медпрепарати, яких потребують мами і новонароджені».

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.