Хто зможе отримати «Картку киянина»

Невдовзі на обговорення депутатів Київради і громадськості буде поставлено питання щодо розширення переліку осіб, які можуть користуватись перевагами соціальної «Картки киянина». Таким чином, отримати її зможуть не лише зареєстровані мешканці столиці, а й громадяни, які тут мешкають і працюють, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Ми виходимо на проект змін у можливостях «Картки киянина». Підготовлено проект рішення сесії Київради, який буде надано на вивчення депутатам та обговорення громадськості. Це нормально – отримати картку та користуватись частиною пільг, якщо живеш і сплачуєш податки в Києві», – повідомив радник Київського міського голови Дмитро Турчак. За його словами, невдовзі буде розширено перелік банків, які видаватимуть цей документ.

«Ми ведемо переговори з деякими банками щодо укладання договорів з видачі «Картки киянина». Пріоритет надаватиметься тим банкам, які в цей складний для всіх час зможуть виконувати всі необхідні зобов'язання. КМДА дуже педантично ставитиметься до цього питання», – сказав він.

Понад 400 тисяч мешканців столиці вже мають «Картку киянина». Проект передбачає адресну допомогу малозабезпеченим громадянам за рахунок міського бюджету. Здебільшого «Картку киянина» використовують для безкоштовного проїзду й отримання соціальних знижок в аптеках і супермаркетах.