У Херсонській області 17 осіб заразилися гепатитом А на курорті

У Херсонській області на курорті в с. Лазурне Скадовського району 17 осіб заразилися вірусним гепатитом А.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби області, всі хворі в липні-серпні перебували в с. Лазурному і відвідували один і той самий розважальний комплекс. Практично всі заражені вживали напої на території зазначеного закладу або користувалися посудом з бару.

Перше повідомлення про захворювання надійшло 9 вересня. Медики не виключають, що найближчим часом кількість тих, що звернулися за допомогою, збільшиться.

На даний момент, серед хворих – 11 осіб з організованих колективів (Херсонського державного університету, Херсонського національного технічного університету, Херсонського аграрного університету, Морського коледжу Херсонської державної морської академії).

Епідеміологи заявляють, що в усіх навчальних закладах і гуртожитках проведено завершальну дезинфекцію. За особами, які контактували з хворими, організовано медичне спостереження. Контактні особи за місцем проживання перебувають під спостереженням лікувально-профілактичних установ.