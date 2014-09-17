На Житомирщині розробили медичну карту реабілітації поранених військовиків

У Житомирі розробили медичну карту та відповідну програму реабілітації військовослужбовців, які брали участь в АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирській облдержадміністрації повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олександр Торбас.

За його словами, на базі Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського працюватиме лікувально-консультативна комісія, яка вирішуватиме, де і яка медична допомога надаватиметься кожному військовослужбовцю.

Торбас уточнив, що його департамент також розробив програму та карту реабілітації військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. Основне їх завдання – надання амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги військовослужбовцям, яка буде надаватись у визначених 32 лікувально-профілактичних закладах області.

Інформацію про цю карту після доопрацювання найближчим часом розмістять у житомирських у ЗМІ.

Так, у Житомирській обласній клінічній лікарні для реабілітації військовослужбовців з хірургічною патологією виділено 55 ліжок. Пацієнти з терапевтичними проблемами будуть розміщені у Бердичівському госпіталі ветеранів війни, де виділено 48 ліжок. Для реабілітації військових з фізичною патологією відведено 10 ліжок в обласному Центрі вертебрології. Психічною і психологічною реабілітацію займатиметься Житомирська обласна психіатрична лікарня №1, де виділено 30 ліжок.

Так, на медикаменти медики області витрачатимуть для пацієнтів- учасників АТО 40 грн. на добу ( на одного пацієнта-УНІАН) та щодобово- 35 грн.- на харчування хворого. Кошти на це виділятимуть з бюджету області.

Військовослужбовців - учасників в АТО- Торбас закликав звертатися в поліклінічне відділення Житомирської обласної лікарні, в реєстратурі якої є спеціально виділене вікно." Якщо військовослужбовець звертається до будь-якого іншого закладу, його госпіталізують, а його документи направляються на розгляд лікарської комісії. Військовослужбовець обов’язково повинен мати довідку або посвідчення учасника АТО і паспорт з пропискою у Житомирській області, термін реабілітації – від 12 до 18 днів",- сказав він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, станом на 12 вересня в області за консультативною допомогою у Житомирський діагностичний центр вже звернувся 231 учасник АТО, 235 – в обласну поліклініку Житомирської обласної клінічної лікарні (на консультацію до конкретних спеціалістів-УНІАН) і 400 – у Житомирську обласну психіатричну лікарню. У цій лікарні є медичні психологи, які пройшли відповідну спеціалізацію, є вони й у обласному наркологічному диспансері. Всього в штатах обласних закладів третинного рівня працюють 23 психологи, які будуть скеровані в ті заклади, де військовослужбовці будуть проходити реабілітацію.

Довідка УНІАН. Станом на 16 вересня кількість загиблих в АТО житомирських військовослужбовців складає 71 особу, поранених - 205. З них 22 поранених воїни перебувають на лікуванні та реабілітації в Житомирському обласному госпіталі.