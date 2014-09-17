На Тернопільщині під час занять померло двоє школярів.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, зокрема 16 вересня в одній із шкіл Борщівського району під час уроку сильно погіршилося самопочуття в учениці 4-класу. Дитина померла.

Крім того, сьогодні під час занять у Тернополі у ЗОШ №21 помер школяр 1998 року народження. Слідчі зафіксували, що хлопець помер ненасильницькою смертю.

За попередніми даними, дівчинка померла під час уроку фізкультури, а щодо хлопця відомо лише те, що фізкультуру він не відвідував через хворобу серця.

За фактами смертей обох учнів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Проводиться розслідування, експерти з’ясовують причину смерті дітей.