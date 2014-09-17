Стартувала ХХI Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе» серед дітей-інвалідів

У Миколаєві у вівторок, 16 вересня, відбулося урочисте відкриття ХХI Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей-інвалідів, яка протягом 20 років традиційно проводилася в Міжнародному дитячому центрі «Артек» у Криму.

Як повідомили УНІАН у Миколаївській облдержадміністрації, цього року в спартакіаді беруть участь 500 дітей з усіх регіонів України.

"Всього в спартакіаді візьмуть участь діти 2 груп - молодша (11-13 років) і старша (14-15 років включно) з 4 нозологіями: діти-інваліди з порушеннями слуху, з порушеннями зору, з ураженнями опорно-рухового апарату, з порушенням розумового й фізичного розвитку", - повідомили в ОДА. Боротися за першість юні спортсмени будуть у 9 видах спорту.

Урочисте відкриття почалося парадом учасників спартакіади. Також свої виступи подарували творчі колективи міста. Окрім цього, на дітей очікує цікава культурно-розважальна програма: екскурсії містом, відвідання зоопарку й музеїв.

За словами начальника регіонального центру фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» Тетяни Жуковської, делегація з Миколаєва найчисленніша – цей регіон представлятимуть 23 учасники.

Зараз, за її словами, в Миколаєві найвищий рівень забезпечення спортивними базами для проведення подібних змагань.