Кіровоградщина: школярі отруїлися насінням дурману

На Кіровоградщині четверо школярів були госпіталізовані з отруєнням після вживання насіння дурману.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, вчора до реанімаційного відділення Кіровоградської обласної лікарні госпіталізовано трьох неповнолітніх віком 13 та 14 років, та сьогодні ще одного, з попереднім діагнозом – отруєння насіннями рослини дурман.

Попередньо встановлено, що насіння дурману одна з неповнолітніх нарвала неподалік школи та на перерві перед 7-м уроком запропонувала своїм друзям їх спробувати.

Прокуратура області ініціювала проведення перевірки вказаного загальноосвітнього навчального закладу.

Окрім того, в речах одного з підлітків було виявлено наркотичну речовину.

Кримінальне провадження розпочато за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Наразі, в реанімації залишається лише одна дитина, її стан стабільний, життю нічого не загрожує.

Окрім перевірки навчального закладу, прокуратура надасть належну правову оцінку діям органів системи профілактики та безпосередньо батьків.

Хід перевірки взято на контроль керівництвом прокуратури області.