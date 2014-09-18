У Києву заборонили перекривати лікарням воду, тепло, газ

Київрада заборонила підприємствам міста припиняти тепло-, водо, газо - та електропостачання навчальним закладам та закладам охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні 95 депутатів Київради.

Проект виносився на розгляд вдруге, на минулому засіданні він не набрав необхідної кількості голосів для прийняття.

Згідно з прийнятим рішенням, депутати заборонили підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють постачання електроенергії, теплової енергії, води та природного газу навчальним закладам та закладам охорони здоров’я міста, ініціювати припинення тепло- водо, газо- та електропостачання у разі виникнення заборгованості за спожиті комунальні послуги.

Депутати також доручили райдержадміністраціям вжити заходів щодо укладання договорів з постачальниками про реструктуризацію боргів за комунальні послуги зазначених закладів освіти та медицини.