Маршрути евакуації із зони бойових дій на завтра



19 вересня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова евакуює населення із зони бойових дій за наступними маршрутами:

ДОНЕЦЬК - БЕРДЯНСЬК

Збір о 9:30 біля супермаркету «Амстор» в районі цирку

ДОНЕЦЬК - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 9:30 біля супермаркету «Амстор» в районі цирку

ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:00 на автовокзалі

ЄНАКІЄВЕ - ІЗЮМ

Збір о 7:00 на автостанції (біля ринку)

ЄНАКІЄВЕ - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:00 на автостанції (біля ринку)

ГОРЛІВКА - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:00 біля супермаркету «Фуршет» на автовокзалі

Виїзд організовується тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів. Крім масової евакуації, проводяться також адресні виїзди інтернатів, інвалідів та інших незахищених категорій громадян.

Щоб записатися на евакуацію, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001или пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua