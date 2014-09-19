Хмельницький військовий госпіталь отримав гуманітарну допомогу

Червоний Хрест разом з Хмельницькою облдержадміністрацією передали 1,5 тони гуманітарного вантажу Хмельницькому військовому госпіталю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в основному це продукти харчування, серед яких городина, крупи, олія, солодощі та консервація.

Як повідомляв УНІАН, протягом двох тижнів Хмельницька ОДА на звернення Червоного Хреста направила два гуманітарних вантажі для населених пунктів Донбасу, що постраждали від військових дій загальною вагою понад 60 тонн.