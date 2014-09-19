Вінниччина: жінка залишила в туалеті новонароджену доньку

У Вінницькій області жінка залишила в туалеті під дошками новонароджену дівчинку.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 18 вересня о 9.50 до міліції надійшло повідомлення від лікаря-гінеколога Немирівської центральної лікарні про те, що до них за допомогою звернулась 37-річна жінка з кровотечею у післяпологовому стані. Факт народження дитини пацієнтка категорично заперечувала.

Опитавши жінку, правоохоронці з'ясували, що кілька годин тому, біля господарського приміщення власного домогосподарства жінка народила дівчинку та залишила її під дошками в туалеті. Свій вчинок породілля пояснила тим, що немовля народилось мертвим.

За місцем проживання жінки виїхала слідчо-оперативна група міліції. В вказаному місці правоохоронці виявили мертву новонароджену дитину.

У 37-річної жінки – це була перша вагітність, яку вона ретельно приховувала, і на облік у лікарні не ставала. Зі слів породіллі, вона хотіла мати власну родину, але матір, з якою вона разом проживала – не дозволяла. Жінка запевняє, якби її донечка народилась живою, усе б було по іншому.

Наразі призначена судово-медична експертиза, яка встановить, що стало причиною смерті новонародженої.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). За такий злочин передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.