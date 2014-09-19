У Харкові 6-річна дівчинка померла через недогляд матері

У Харкові прокуратура почала розслідування обставин смерті 6-річної дитини через недогляд матері.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова з посиланням на прокурора Комінтернівського району міста Дениса Мишкова.

За відомостями прокурора, 30-річна мати, знаючи, що її донька тяжко хвора і потребує постійного нагляду і регулярного лікування, не приділяла їй достатньої уваги.

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«Дівчинка народилася з вадами головного мозку, через які не контролювала відчуття голоду та мала інші неврологічні захворювання. Усі 6 років свого життя дитина стояла на обліку в кількох медичних закладах, проте від лікування та детального обстеження мати відмовлялася, посилаючись на брак коштів. Крім того, жінка не контролювала дієту дочки, визначену лікарями», - зазначив Мишков.

За його словами, наприкінці серпня, коли мати спала, дитина спожила завелику кількість шкідливої для її здоров’я їжі. До лікарні дівчинка потрапила вже в несвідомому стані і через кілька годин померла.

Мишков зазначив, що 16 вересня прокуратура Комінтернівського району внесла до ЄРДР повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі триває слідство. Якщо провину матері в смерті дитини буде доведено, жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.