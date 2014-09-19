У Київраді наполягатимуть на поверненні $50 млн, витрачених на Центр серця

У Київраді мають намір наполягати на поверненні столиці близько 50 млн доларів, витрачених свого часу на будівництво міського сучасного Центра серця, який, за рішенням міськради від 25 грудня 2012 р., переданий у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні під час прес-конференції заступник Київського міського голови - секретар Київради Олексій Резніков.

Він зазначив, що рішення було прийнято тому, що київський бюджет не мав можливості в подальшому утримувати цей центр: «Це один з найкращих, найсучасніших центрів в Україні, але його фінансування потребує від 120 до 200 млн грн на рік, і у київського бюджету такої можливості не було». Вчора на засіданні Київради було заслухано інформацію щодо виконання рішення Київради 2012 р. Як звітувалось, Київ не отримав від держави коштів, які компенсували б витрати столиці на зведення цього медзакладу.

«Деякі депутати піднімали питання про повернення цього центру назад, у комунальну власність. Але позиція більшості, що і сьогодні київський бюджет не має тих 200 млн на утримання Центру, а зруйнувати цей Центр через брак фінансування - це злочин», - прокоментував він.

«Міністерство охорони здоров’я до кінця не виконало зобов’язання, які було укладено у відповідному протоколі. Тому, заслухавши інформацію, ми прийняли протокольне рішення, і я вже дав доручення Управлінню правового забезпечення відпрацювати юридично, що там насправді відбувається. І будемо рухатись далі, аж до подання позовів про стягнення цієї заборгованості, якщо вона дійсно є і підтверджена», - зазначив Резніков.

За його словами, як юрист він також вивчатиме ці документи.

Посилаючись на озвучену в сесійній залі інформацію, Резніков повідомив, що з фінансуванням у Центра наразі проблем немає. За минулий рік там було прооперовано 3 тис. пацієнтів, 45-50% з яких складають кияни, які безкоштовно і без черги отримали меддопомогу.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2012 р. Київрада дала згоду на передачу цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» у державну власність. За відповідне рішення проголосували на сесії 65 з 83, зареєстрованих в залі депутатів Київради. Депутати Київради того року двічі відмовлялись передавати міський центр серця з комунальної у державну власність.