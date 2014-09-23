Терористи “націоналізували” медзаклади і укладають трудові договори з лікарями
09:51, 23 вересня 2014Новини регіонів
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Терористи самопроголошеної «Донецької народної республіки» на контрольованій ними території «націоналізували» усі медзаклади і укладають трудові договори безпосередньо з лікарями лікарень
REUTERS
Про це кореспонденту УНІАН повідомили медичні працівники декількох лікарень у Донецьку і Макіївці.
За їх словами, так зване «міністерство охорони здоров'я «ДНР» ліквідувало обласне, усі міські і районні управління і відділи охорони здоров'я, працівників цих структур направили на місця у лікарні. Усіх лікарів у медзакладах зобов'язали підписати трудові угоди з «міністерством охорони здоров'я «ДНР», а тих, хто був не згодний, усіх звільнили, розповіли співбесідники.
Медпрацівники відзначили, що заробітну плату їм також обіцяли платити з бюджету «ДНР», але «тільки поки невідомо, в якій валюті будуть виплати».
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