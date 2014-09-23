Терористи “націоналізували” медзаклади і укладають трудові договори з лікарями

Про це кореспонденту УНІАН повідомили медичні працівники декількох лікарень у Донецьку і Макіївці.

За їх словами, так зване «міністерство охорони здоров'я «ДНР» ліквідувало обласне, усі міські і районні управління і відділи охорони здоров'я, працівників цих структур направили на місця у лікарні. Усіх лікарів у медзакладах зобов'язали підписати трудові угоди з «міністерством охорони здоров'я «ДНР», а тих, хто був не згодний, усіх звільнили, розповіли співбесідники.

Медпрацівники відзначили, що заробітну плату їм також обіцяли платити з бюджету «ДНР», але «тільки поки невідомо, в якій валюті будуть виплати».