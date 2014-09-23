В Одесі перекрито канал постачання контрабандних анаболічних стероїдів

В Одесі перекрито транзитний міжнародний канал постачання контрабандних анаболічних стероїдів.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, операцію здійснювали спільно співробітники Одеського регіонального управління з боротьби із наркотиками і управління СБУ в Одеській області в міжнародному аеропорту «Одеса».

В результаті затримано двоє іноземців, які перевозили велику партію препаратів анаболічної дії загальною кількістю понад 100 тис. одиниць.

Як пояснили у відділі, раніше міліція за розповсюдження анаболічних стероїдів «Напосім» іноземного виробництва затримала 23-річного одесита. Потім оперативники провели оперативні заходи для встановлення каналів постачання сильнодіючих лікарських засобів і осіб, причетних до їх розповсюдження на території України.

«Незабаром була одержана інформація відносно іноземних громадян, що займаються транзитним перевезенням сильнодіючих лікарських засобів з країни ближнього зарубіжжя через Київ і Одесу. В ході перевірки даної інформації в аеропорту затримали 2 іноземців, 35 і 47 років, у яких під час огляду багажу виявлено 25 тис. доз сильнодіючих і отруйних засобів», - повідомили у відділі. У картонних пакетах знаходилося майже 10 тис. ампул і понад 86 тис. таблеток, які містили метандієнон, а також 20 тис. таблеток і понад 4 тисячі ампул із змістом нандролона, незаконний оборот яких в Україні є кримінально-караним діянням.

Встановлено, що іноземні громадяни через соціальну мережу домовилися про придбання великої партії сильнодіючих лікарських засобів з представником компанії, що виробляє заборонені в Україні лікарські препарати.

На початку серпня вони прибули до столиці однієї із сусідніх з Україною держав з метою закупівлі вказаних препаратів, після чого транзитом приїхали до Одеси, плануючи повернутися на батьківщину літаком, але були затримані працівниками міліції.

За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилка, зберігання з метою збуту або збут отруйних або сильнодіючих речовин або отруйних або сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Як зазначили у відділі, на даний час всі зібрані матеріали знаходяться в слідчому відділі управління СБУ в Одеській області, оскільки в діях наркоділків убачаються ознаки контрабанди.