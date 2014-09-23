Вінниччина: через напад скаженої кішки у лікарню потрапили троє людей

У селі Зозів Липовецького району Вінницької області госпіталізовано трьох людей внаслідок нападу скаженої кішки.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС України у Вінницькій області, 22 вересня липовецьким рятувальникам від чергового ветслужби надійшло повідомлення про захворювання кота на сказ у селі Зозівка. Тварина подряпала трьох людей. Постраждалих одразу було госпіталізовано у районну лікарню для надання медичної допомоги.

Завдяки лабораторним дослідженням у тварини виявили небезпечне захворювання.

Наразі для з’ясування обставин на місцях події працює оперативна група ветеринарної медицини.