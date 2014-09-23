Вінниччина: через напад скаженої кішки у лікарню потрапили троє людей
15:26, 23 вересня 2014Новини регіонів
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Фото: УНІАН
У селі Зозів Липовецького району Вінницької області госпіталізовано трьох людей внаслідок нападу скаженої кішки.
Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС України у Вінницькій області, 22 вересня липовецьким рятувальникам від чергового ветслужби надійшло повідомлення про захворювання кота на сказ у селі Зозівка. Тварина подряпала трьох людей. Постраждалих одразу було госпіталізовано у районну лікарню для надання медичної допомоги.
Завдяки лабораторним дослідженням у тварини виявили небезпечне захворювання.
Наразі для з’ясування обставин на місцях події працює оперативна група ветеринарної медицини.
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