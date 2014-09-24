Терористи «ДНР» заборонили виїзд із Донецька вузькопрофільним лікарям

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на віце-губернатора - директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Олену Петряєву.

За її словами, сьогодні сфера охорони здоров'я в області перебуває в складній ситуації, оскільки через окупацію частини території вона, по суті, розділена на дві частини – одну контролює «ДНР», другу – українська влада.

Читайте такожТерористи “націоналізували” медзаклади і укладають трудові договори з лікарями

На тих територіях, де керує так звана «ДНР», діє «міністерство охорони здоров'я», яке намагається перепідпорядкувати собі обласні медустанови й лікарні в тих містах і районах, де проходить АТО. На таких територіях не виплачується зарплата лікарям, самі установи не фінансуються.

Що стосується лікарень, розташованих на території, підконтрольній українській владі, то їх фінансування здійснюється в повному обсязі.

Говорячи про роботу санітарної авіації й загалом Центру екстреної медико-санітарної допомоги, Петряєва повідомила, що головна диспетчерська як і раніше знаходиться в Донецьку й залишається під контролем «ДНР». Керівники цієї організації заборонили виїзд вузькопрофільним лікарям центру для надання допомоги жителям інших міст області. У Донецьку також залишилася велика частина реанімобілів.

«Ті станції швидкої допомоги, які працюють на звільнених територіях, виїжджають на виклики в звичайному режимі», - повідомила Петряєва.

Крім того, вона підкреслила, що жителі області, яким необхідні консультації вузьких фахівців, можуть вільно звертатися в аналогічні медустанови в інших обласних центрах України.

Як повідомляв УНІАН, терористи «Донецької народної республіки» на контрольованій ними території «націоналізували» всі медустанови й укладають трудові договори безпосередньо з лікарями. За інформацією медичних працівників кількох лікарень у Донецьку й Макіївці, так зване «міністерство охорони здоров'я «ДНР» ліквідовувало обласне, всі міські й районні управління та відділи охорони здоров'я, працівників цих структур направили на місця в лікарні. Всіх лікарів у медустановах зобов'язали підписати трудові угоди з «міністерством охорони здоров'я «ДНР», а ті, хто був не згоден, звільнили.

Медпрацівники зазначили, що заробітну плату їм також обіцяли платити з бюджету «ДНР».