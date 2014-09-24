Освітяни Житомирщини передали 50-тонну гуманітарну допомогу для дітей у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, допомогу зібрали під час акції «Допомога дітям сходу від освіти Житомирщини».

За кілька тижнів з районів області у Житомир привезли багато продуктів, одягу, медикаментів та гігієнічних засобів. Найбільше допомоги надійшло з Ємільчинського, Любарського, Малинського, Народицького, Попільнянського, Червоноармійського, Чуднівського районів та з міста Малина.

Сьогодні з Житомира на схід України вирушила вантажівка, аби доставити найнеобхідніші речі дітям у зоні АТО.

Як розповів журналістам під час відправки вантажу начальник управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації Олександр Пастовенський, 50-тонний вантаж доставлять у місто Святогірськ на Донеччині.

Частина зібраних під час вказаної акції речей також буде передана дітям переселенців з Криму та сходу, які знайшли прихисток в Житомирській області.