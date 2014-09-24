В Одесі на двох пляжах виявлено викид нафтопродуктів.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, співробітниками департаменту екології і розвитку рекреаційних зон 23 вересня проведено плановий обхід прибережної території міста Одеси з метою перевірки санітарно-екологічного стану і дотримання вимог природоохоронного законодавства.

«Під час проведення огляду, на території пляжів «Дельфін» і «Відрада» виявлені факти винесення морською хвилею на окремі ділянки піщаної зони нафтопродуктів (ймовірно мазут) у вигляді розкиданих на поверхні піску плям мазуту розмірами від 5-ти до 15-ти сантиметрів в діаметрі», - розповіли в департаменті.

За виявленими фактами департаментом екології і розвитку рекреаційних зон направлено відповідну інформацію в Державну екологічну інспекцію Північно-Західного регіону Чорного моря для вжиття заходів реагування і визначення збитків, завданих навколишньому природному середовищу.