У Донецькій області - серйозні проблеми з медикаментами

У Донецькій області в даний час на всій території є серйозні проблеми з медикаментозним забезпеченням населення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на віце-губернатора - директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Олену Петряєву.

Читайте такожТерористи «ДНР» заборонили виїзд із Донецька вузькопрофільним лікарям

За її словами, ці проблеми стосуються як окупованих терористичною організацією «Донецька народна республіка» територій, так і підконтрольних Україні. Петряєва зазначила, що на окупованих територіях області аптеки не мають можливості закуповувати медикаменти, бо не працює банківська система. Внаслідок цього не здійснюються нові закупівлі, й асортимент препаратів скорочується.

Що стосується лікувальних установ на цих територіях, тут також є проблеми із забезпеченням медикаментами - Держказначейство не пропускає платежі.

Читайте такожТерористи “націоналізували” медзаклади і укладають трудові договори з лікарями

Також віце-губернатор відзначила, що існують перебої з медикаментами і на підконтрольних українській владі територіях.

«Тут проблема полягає у заборгованості перед постачальниками медикаментів, яка на сьогодні становить близько 5 млн грн», - заявила Петряєва.

За її словами, зокрема, не вистачає антибіотиків, а також препаратів для лікування серцево-судинних і виразкових захворювань.

Говорячи про забезпечення ліками хворих на цукровий діабет, заступник голови ОДА повідомила, що на сьогодні інсулін вітчизняного виробництва доставлений у міста. Крім того, днями планується поставка інсуліну імпортного виробництва, однак залишаються проблеми з його доставкою на окуповані території, підкреслила Петряєва.