Жителі Дебальцевого отримали понад 2 тис продуктових наборів з Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова

Найбільш незахищені категорії жителів - пенсіонери, інваліди, мами з дітьми - відчувають проблеми з продуктами харчування. Для таких категорій громадян в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на початку вересня були доставлені перші набори з допомогою. Продуктові набори отримали вже 2000 осіб.

Ірина Кривоносова, директор територіального центру міста: «У зв'язку з подіями в місті вкрай складна ситуація із забезпеченням населення продуктами харчування, ліками, виплатою пенсій та соціальних допомог. Але вже з 8 вересня жителі Дебальцевого почали отримувати гуманітарну допомогу від Гуманітарного штабу «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова, яка прибула з Маріуполя. Всього для міста було отримано 2500 продуктових наборів, 145 гігієнічних і 20 дитячих наборів. У кожен продуктовий набір увійшли продукти першої необхідності - борошно, крупи, цукор, макаронні вироби, згущене молоко, рибні консерви, рослинне масло, печиво і сірники».

Гуманітарна допомога жителям міста надається в Дебальцевському міському Центрі зайнятості, Управління соціального захисту населення та в Територіальному центрі. Жителям міста, які не можуть самостійно отримати допомогу на місцях - в першу чергу, люди з інвалідністю, - соцпрацівники доставляють допомогу на будинок.

Гуманітарна допомога видається наступним категоріям громадян: престарілі громадяни, які обслуговуються територіальним центром; жителі, чиє житло було зруйновано повністю або частково; переселенці, які оселилися в місті Дебальцеве без допомоги та підтримки родичів; люди, які не отримали досі пенсію через Укрпошту; соціально незахищені верстви населення, в тому числі не отримують допомогу по безробіттю.

У цілому, до кінця вересня Гуманітарний рейс Ріната Ахметова доставить мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в ході конфлікту, 550 тисяч гуманітарних наборів, що забезпечить більш мільйона чоловік на перший час найнеобхіднішими продуктами.

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Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.