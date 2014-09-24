У Чернівцях дітей переселенців безкоштовно годуватимуть у школах і садочках
16:50, 24 вересня 2014Новини регіонів
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З 1 жовтня у школах та дитячих садках Чернівців безкоштовно годуватимуть дітей переселенців з тимчасово окупованих територій України і районів проведення антитерористичної операції, а також дітей учасників АТО
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН в Чернівецькій міській раді, відповідне рішення було прийнято 23 вересня на засіданні виконкому міськради.
За даними прес-служби, станом на 24 вересня у чернівецьких дошкільних навчальних закладах перебуває 30 дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та 124 дитини, які навчаються у школах міста.
Крім того, дитячі садочки міста Чернівці відвідують 86 дітей, а школи – 71 учень, батьки яких перебувають в зоні проведення АТО.
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