У Чернівцях дітей переселенців безкоштовно годуватимуть у школах і садочках

Як повідомили УНІАН в Чернівецькій міській раді, відповідне рішення було прийнято 23 вересня на засіданні виконкому міськради.

За даними прес-служби, станом на 24 вересня у чернівецьких дошкільних навчальних закладах перебуває 30 дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та 124 дитини, які навчаються у школах міста.

Крім того, дитячі садочки міста Чернівці відвідують 86 дітей, а школи – 71 учень, батьки яких перебувають в зоні проведення АТО.