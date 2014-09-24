Гуманітарний штаб «Допоможемо» евакуював з Луганської області чотири мами з новонародженими дітьми

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", в понеділок Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова спільно з партнерами-волонтерами, в рамках запланованого вивезення людей з Луганська, Алчевська та Брянки Луганської області евакуював із зони бойових дій 22 людини.

Серед них виявилися 4 мами з новонародженими дітьми. Жінки не записувалися на виїзд за «гарячою лінією» Штабу, вони дізналися про організовану евакуацію завдяки знайомим і прийшли в надії, що будуть вільні місця. Одне з немовлят разом з батьками направили до лікарні ОХМАТДИТ у Києві для проведення операції з видалення гемангіоми. Сім'ю з іншим немовлям зустріли родичі в Артемівську. Іншим сім'ям не було куди їхати, їх поселили в готелі Святогірської Лаври з повним забезпеченням.

«Це був один з найбільш відповідальних рейсів, - ділиться партнер Гуманітарного штабу Наталія Киркач. - завжди дуже непросто, коли перевозимо немовлят, на цей раз із зони бойових дій вивезли одразу 4 малюка». Нагадаємо, що даний рейс був запланований на 21 вересня, але через обстріли під Дебальцеве, водій затримався по дорозі в Луганську область і був змушений залишитися ночувати в безпечному місці до наступного дня.