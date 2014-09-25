Луганська обласна лікарня та інші медустанови буде перенесено до Сєверодонецька

Луганську обласну лікарню та інші медичні установи перенесуть з обласного центру, який на даний час контролюється терористами, до Сєверодонецка.

Як повідомила УНІАН прес-служба облдержадміністрації, таке рішення було ухвалене 24 вересня на нараді голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля з керівниками медичних установ області та Департаменту охорони здоров'я в Сєверодонецьку.

Згідно з повідомленням, зокрема, було ухвалено рішення про розміщення обласної лікарні в приміщеннях Сєверодонецької багатопрофільної лікарні.

Як наголошувалося на нараді, сьогодні Сєверодонецька багатопрофільна лікарня щодня приймає близько 150 осіб з інших регіонів області і вже фактично працює, як обласна.

Також до Сєверодонецька буде перенесено Обласний центр медико-соціальної експертизи, бюро судмедекспертизи та інші загальнообласні медичні установи.

Крім того, наголошувалося, що цього року планується закінчити будівництво філії обласної поліклініки в Страбельську, який обслуговуватиме жителів північних районів області. На зазначені цілі буде виділено більш як 2 млн. гривень.

«Ми знаходимося в прифронтовому місті і перше, що має бути готове – це медицина», - підкреслив Москаль.

За словами медиків, основними проблемами на сьогодні залишаються невиплата заробітної плати співробітникам і відсутність фінансування.

Так, деякі лікарні, наприклад у м. Щастя, не фінансуються з 3 червня, при тому, що вона фактично працює в режимі прифронтового госпіталю.

Москаль повідомив, що питання фінансування бюджетних організацій міст, які прилягають до зони АТО, буде вирішено після перепідпорядкування цих населених пунктів, районам в яких діє українська влада.