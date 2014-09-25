Гравці «Шахтаря» передали медикаменти дітям, потерпілим у зоні АТО



ФК «Шахтар» в рамках роботи Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова продовжує допомагати дітям із зони АТО, постраждалим в результаті військових дій. Допомогу від головного тренера «гірників» Мірчі Луческу і футболістів була передана в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню № 1.

24 вересня відвідати близько 50-ти дітей з Донбасу різного віку (найменшому всього пару тижнів) у Харків приїхали Антон Каніболоцький і В'ячеслав Шевчук. Від імені клубу футболісти передали лікарні антибіотики четвертого і п'ятого покоління, а також інші медикаменти необхідні для якнайшвидшого одужання дітей.

- Щодня в нашій лікарні знаходяться від 43 до 50 дітей з Донецької та Луганської областей з різними захворюваннями: запалення легенів, апендицитом, перитонітом, отитом тощо. А ось нове і найстрашніше для нас, коли поступали діти з вогнепальними пораненнями.Тому ви уявляєте, як нам важлива допомога ФК «Шахтар». Скажу так, без перебільшення - це ті ліки, які дійсно допоможуть врятувати життя нашим пацієнтам і повернути їм здоров'я. Це дуже дорогі, але вкрай необхідні медикаменти, - розповідає Тетяна Халтуріна, заступник головного лікаря з лікувальної роботи.

Кожна дитина отримала від «гірників» у подарунок м'які іграшки та позитивні емоції.

Гравці ФК «Шахтар» підкреслили, що це далеко не остання акція, і команда на чолі з головним тренером будуть і далі підтримувати дітей.