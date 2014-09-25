У Харківському госпіталі надали допомогу понад 2,2 тис пораненим в зоні АТО

Про це повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

За відомостями Міноборони, в тому числі допомогу отримали понад 2000 військовослужбовців Збройних Сил, близько 180 співробітників МВС, приблизно 20 воїнів-прикордонників і 20 бійців СБУ, а також 13 цивільних громадян. Кожен 9-й постраждалий в зоні антитерористичної операції боєць потрапляє до клініки отоларингології та офтальмології.

За словами начальника клініки отоларингології та офтальмології Олексія Фураєва, щоденно в клініці отоларингології робиться до 5 операцій.

У Міноборони зазначили, що проблем із всебічним забезпеченням харківського військового госпіталю не виникає: все необхідне для роботи з пацієнтами надходить як централізовано з Києва, так й від харківських благодійників.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 вересня, у Харківському військовому госпіталі з початку АТО надали допомогу більш як 2 тисячам поранених.