Обніматися корисно для здоров'я. Гіпертонія або підвищений артеріальний тиск є приводом для занепокоєння багатьох людей. На жаль, наявні в продажі ліки не завжди дозволяють досягти потрібного ефекту. А головне, гіпертонія не йде, і через деякий час проблеми з тиском з'являються знову. На щастя, італійським дослідникам вдалося знайти по-справжньому ефективний засіб, пише infosmi.net.

Вчені з Відня стверджують, що для нормалізації артеріального тиску, зокрема, його зниження при гіпертонії і стресах, а також поліпшення пам'яті потрібно... лише обійматися!

З'ясувалося, що обійми допомагають виробляти окситоцин, що надає фізичний імпульс. Як стверджують дослідники одного з віденських університетів, люди, які часто обіймаються з близькими, стають з часом більш чуйними. Однак нейрофізіологи вважають, що позитивний ефект можна досягти у випадку довіри людей один одному. При обіймах з незнайомою людиною стрес, навпаки, посилюється. У такому разі окситоцин вже не виробляється, а через вироблення гормону стресу під назвою "кортизол" рівень тривоги підвищується в значній мірі.