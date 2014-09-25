У Донецькому центрі охорони материнства і дитинства працює лише 25-30% медичного персоналу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний директор Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства професор Володимир Чайка.

За його словами, багато фахівці виїхали в інші регіони країни, а пологовий будинок довелося на деякий час закрити.

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«Коли війна підійшла до нас близько, нам доводилося кілька днів приймати пологи в підвалі при поганому освітленні, в бомбосховищах. Зараз ми вже відкрилися. У нас лежить близько 100-150 пацієнток», - сказав Чайка.

Він підкреслив, що вижити зараз Центру материнства і дитинства допомагає Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ахметова.

«Співпраця нашого центру з фондом Ріната Ахметова давня і дуже серйозна. Рінат Леонідович дуже цінує медицину. Він допомагав і в попередні роки. Але особливо цінна ця допомога у цей важкий час. Від гуманітарного штабу при фонді Ахметова нам доставили мініелектростанцію, якої ми давно вже потребували. Також завдяки постачанню медикаментів від штабу, зокрема, таких необхідних антибіотиків, ми можемо рятувати породіль, майбутніх мам. Ми дякуємо за допомогу нашому центру і продуктами - як для медичного персоналу, так і для наших пацієнтів», - сказав Чайка.