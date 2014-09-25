Опалювальний сезон у Києві може розпочатися пізніше, ніж звичайно

У разі теплої погоди опалювальний сезон в Києві розпочнеться пізніше, ніж звичайно задля економії газу, заявив на брифінгу столичний міський голова Віталій Кличко.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами мера, «все залежить від погодних умов, підключатимемо (теплопостачання - УНІАН), тільки коли вже середньодобова температура знижуватиметься. Розглядається питання, з метою економії газу, дещо змістити підключення і відключення від тепла».

При цьому Кличко відзначив, що пізніший початок опалювального сезону – ініціатива уряду, а не бажання міської влади.

У свою чергу генеральний директор «Київенерго» Олександр Фоменко, також присутній на брифінгу, повідомив, що уряд зобов'язав усі міста України цього сезону погоджувати з Кабміном дату початку опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, раніше столична енергогенеруюча компанія «Київенерго» звернулася до столичної влади з пропозицією почати опалювальний сезон пізніше і завершити раніше, ніж зазвичай, у зв'язку з дефіцитом газу.