На Волині в пункті пропуску вилучили майже 1,3 кг психотропних речовин

Близько 1,3 кг психотропних речовин виявили в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, водій, 46-річний громадянин України, повертаючись додому на мікроавтобусі марки "Мерседес", намагався перевезти через кордон наркотики.

Інформацію про можливе перевезення наркотиків прикордонників заздалегідь проінформували співробітники СБУ.

Під час проведення спільного з представниками митниці та СБУ поглибленого огляду автівки на ємності з фарбами спрацював прикордонний службовий собака. В подальшому в ємностях було виявлено два поліетиленових пакети, обмотані клейкою стрічкою. В одному з них знаходились 180 психотропних пігулок, попередньо екстазі, та 1 кг 220 грам - амфетаміну.

«Наразі проводяться подальші фільтраційно-перевірочні заходи. Після проведення експертизи буде встановлено точний вміст виявлених пакунків», - йдеться в повідомленні.