Фонд Ріната Ахметова забезпечить Донецьку область інсуліном

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова забезпечить жителів Донецької області, які страждають на інсулінозалежний діабет, необхідними препаратами. Інформацію про потреби в інсуліні Штаб зібрав від департаменту охорони здоров'я області, від головного ендокринолога та ендокринологів Донецька, Краматорська та Маріуполя. Інформація також регулярно надходить на гарячу лінію Штабу. Так, з 15 серпня по 24 вересня оператори гарячої лінії 0 800 50 9001 отримали близько 60 заявок, в основному, з Донецька, Маріуполя, Краматорська, Слов'янська, Волновахи, Іловайська, Новоазовська, Макіївки, Єнакієвого та ін. населених пунктів.

«Коли в Первомайську почалися військові дії, перебувати в підвалі будинку стало страшною звичкою, - розповідає тридцятип'ятирічна Ірина. - Коли в будинку вибуховою хвилею повибивало шибки, ми вирішили будь-якою ціною вибиратися з міста. І моя мама, і я маємо діабет. До початку воєнних дій ми отримували інсулін безкоштовно за державною програмою, але з літа поставки припинилися, також я не отримую пенсію по інвалідності. Дізнавшись про діяльність Гуманітарного штабу, я зателефонувала на гарячу лінію з проханням надати допомогу у придбанні медикаментів для нас і для сина Богдана, у якого лактозна недостатність. Протягом тижня ліки були доставлені мені, а днями і препарати для сина».

На сьогодні гуманітарний штаб купив і поставив в Донецький регіон близько 15 тис. флаконів з препаратами інсуліну на суму близько 1 млн 400 тис. грн., що покриє близько 40% від загальної потреби області. В кінці жовтня в область буде доставлена друга партія препарату в обсязі близько 20 тис. флаконів на суму близько 1 млн 800 тис. грн.

Інсулін видають лікарі-ендокринологи в Маріуполі, міська лікарня №4, у Краматорську на базі лікарні №2, у Донецьку на базі Центральної міської клінічної лікарні №3. Препарат можна безкоштовно отримати тільки при наявності паспорта, ІПН, медичної довідки або виписки, де зазначено наявність інсулінозалежного цукрового діабету.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» створений при Фонді Ріната Ахметова для об'єднання зусиль фонду і всіх бізнесів Групи СКМ, а також ФК «Шахтар» з надання допомоги людям, потерпілим в зоні військових дій. Гуманітарний штаб займається питаннями евакуації із зони проведення АТО дітей, у тому числі дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів, літніх людей, а також розміщує, при необхідності, переселенців на базах, санаторіях і у таборах, надає гуманітарну та адресну допомогу.

При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.

Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.

Більше інформації про Гуманітарний штаб: http://www.fdu.org.ua/help/vostok