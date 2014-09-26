У Львові покажуть перший в Україні художній фільм для незрячих

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, на презентацію-показ фільму приїдуть незрячі з кількох областей України, а також інваліди інших нозологій, яких зацікавила дана подія.

«Це перший на теренах України художній фільм адаптований для людей, що повністю не бачать. Така сфера, як доступність інформаційного контенту для незрячих, у нашій країні відсутня у переліку культурних заходів. І хоч тифлокоментування існує у світі вже 40 років, в Україні ми тільки почали його впроваджувати. «Щоденник пам'яті» - перша спроба, але до нас також звернувся Олесь Санін з проханням адаптувати його новий фільм «Поводир». Сподіваємося, що з часом під час показу в кінотеатрі незрячі зможуть за допомогою спеціальних безпровідних навушників слухати фільми з тифлокоментарями», - розповіла консультант проекту, інвалід I групи по зору, автор та керівник проектів з адаптації життєвого простору для осіб з глибокими порушеннями зору Оксана Потимко.

Фільм «Щоденник пам'яті» незабаром зможуть переглядати усі бажаючі на веб-сторінці www.openlife.lviv.ua у розділі «Фільми для незрячих».

Довідка УНІАН. Художній фільм «Щоденник пам'яті» виробництва США, знятий 2004 року в жанрі романтичної драми за сюжетом однойменного роману Ніколаса Спаркса, який був опублікований у 1996 році.