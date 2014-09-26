Бойовики з мінометів обстріляли лікарню у Щасті, вбито жінку

Сьогодні близько 11 години ранка бойовики почали обстріли населеного пункту, де мешкають мирні жителі. Свідки події розповідають, що міни потрапили у "червоний куточок" лікарні, де хворі зазвичай дивляться телевізор.

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За попередніми даними, одна жінка загинула, ще троє поранені. Обстріл триває.

Бойовики продовжують стріляти і по позиціях Збройних сил України. Нагадаємо, днями силовики заявляли, що бойовики за будь-яку ціну намагаються захопити міст через Сіверський Донець поблизу Щастя.

ТСН