Завтра кияни зможуть пройти безкоштовне обстеження на судинно-серцеві хвороби

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, передбачено, що усі бажаючі матимуть змогу безкоштовно: отримати консультацію лікарів – кардіологів та терапевта; зробити ЕКГ та ЕХОКГ дослідження під керівництвом фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н.М. Амосова; виміряти артеріальний тиск та індекс маси тіла; визначити рівень холестерину та глюкози у крові; взяти участь у навчанні, організованому медичним персоналом міського Центру медицини катастроф, з надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах.

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При виявленні ознак гіпертонічної хвороби, пацієнти зможуть отримати рецепт на ліки з частковим відшкодуванням їх вартості державою.

Звертатися до Центру можна в період з 09:00 до 15:00.