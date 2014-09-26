У Лисичанську з гуманітарної допомоги викрали медпрепарати

Правоохоронці виявили розкрадання в Лисичанську Луганської області медичних препаратів з гуманітарної допомоги на суму понад 200 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

В повідомленні зазначається, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів в одному з гаражів виявили та вилучили різноманітні медичні препарати на суму понад 200 тис. грн.

Начальник Департаменту ДСБЕЗ МВС Василь Пісний зазначив, що ці ліки є гуманітарною допомогою, яка надавалася міською і обласною громадськими організаціями «Червоний хрест». За його словами, вони «були викрадені посадовцями управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради та завгоспом однієї з міських лікарень».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Відповідальність цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

Пісний закликав «небайдужих громадян» інформувати міліцію за номером 102 про відомі факти розкрадань продуктів харчування, ліків, військового спорядження тощо.