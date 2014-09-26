Київ передав бійцям АТО 10 автомобілів швидкої допомоги

Столиця передала бійцям різних добровольчих батальйонів, які перебувають у зоні АТО, 10 автомобілів швидкої допомоги, відремонтованих київською владою та оснащених медичним обладнанням за допомогою волонтерів.

“Від імені київської громади ми зараз передаємо 10 автомобілів швидкої допомоги. Перша партія – 4 машини - вже перебувають в зоні АТО. Ми сподіваємось, що кожна з них врятує життя багатьом нашим героям, які захищають незалежність і цілісність України на Сході”, - наголосив Віталій Кличко, повідомляє прес-служба Київського міського голови.

Швидкі передали батальйонам "Київ", “Айдар”, “Донбас”, “Миротворець”, “ім. Кульчицького”, “12-Київська Русь”, “25-Київська Русь”, 72-а окрема механізована бригада, “Прутсько-Померанський”.

Мер також відзначив, що на медичне обладнання швидких витратили півмільйона гривень. “Кожна з цих машин обладнана як сучасний реанімобіль. У міському бюджеті грошей немає. Тому ми власними зусиллями відремонтували автівки, які були на балансі міста, а потім за рахунок волонтерів та благодійників закупили і встановили сучасне медичне обладнання”, - сказав Кличко.

Київський міський голова подякував представникам добровольчих батальйонів і волонтерам. “ Я дякую вам за все, що ви робите. Ми теж, наскільки можемо, допомагаємо. Тільки об’єднавши зусилля, тільки разом ми зможемо перемогти”, - наголосив Кличко.